Drbna ze ZOO, jak ji neznáte: Jako svázaná oběť únosu vyděsí diváky. Ona sama ale měla záchvat smíchu

Martina Hudečková natáčela dramatickou seriálovou scénu. S kolegou si ji užili... FTV Prima

Místo vysněné schůzky se tak herečka ocitla v malé chatičce, kde byla držena proti své vůli. Únosce, kterého hrál Jiří Maryško, ji svázal a vyhrožoval jí. Na ukázku se podívejte ve videu.

„Naštěstí natáčení té scény nebylo dlouhé, tak jsem po celou dobu zůstala přivázaná k židli. Když se přestavovaly kamery, připadalo by mi namáhavější znovu vše přivazovat a dbát, aby všechno vypadalo úplně stejně. Ta chatička byla neskutečně malá, v ní ještě štáb, takže tam byl lehce stísněný prostor. V tu chvíli jsem tak zvolila jednodušší cestu, ale říkám, kdyby ta dramatická scéna trvala hodinu, tak by to bylo jinak,“ míní Hudečková.

Ta se paradoxně během natáčení dramatických scén smála. Divák ale nic nepozná. „S Jirkou jsme se nasmáli. Začalo to už tím, když jsme točili to namlouvání v restauraci, tam jsme se vysloveně už na tu chatičku těšili, jak si to spolu vychutnáme, takže jsme měli celkem vysmáto. Nálada na natáčení byla příjemná a veselá,“ prozradila Hudečková.

Když ale dveře chatičky vykopla URNA, tedy Útvar rychlého nasazení, a přišla Uhlířovou zachránit, měla co dělat, aby nedostala záchvat smíchu.

„Byli to kaskadéři, asi šest chlapů tam najedou naběhlo a zachránili mě. Musím samozřejmě myslet v intencích své postavy, ale mně samotné to přišlo strašně vtipné, že na tuhle paní, která jen tak trousí repliky, moudra, vytahuje se a bojuje s druhou paní v infocentru, najednou nastoupí taková horda chlapů. Tak to mi přišlo legrační, ale v tu chvíli zase na druhou stranu, když tam stojíte a necháváte se unést tou situací, tak ona to zase taková sranda není. Ti chlapi působili dost výhrůžně,“ popsala detaily natáčení seriálová Eva Uhlířová. ■