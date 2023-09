Alessandra Ambrosio bodovala na celé čáře: Dokonalejší róbu si na večírek značky spodního prádla nemohla vzít

Alessandra Ambrosio Profimedia.cz

Jen co v úterý skončil Fashion Week v Londýně, přesunul se do dalšího města módy – italského Milána. A celebrity spolu s ním... Večírky známých značek v rámci těchto módních svátků jsou čím dál populárnější a jeden takový uspořádala i známá značka spodního prádla, kde se blýskla v nejlepším světle brazilská modelingová stálice Alessandra Ambrosio (42).

Kdo by však čekal, že šlo o firmu, která ji proslavila a které sedmnáct let dělala ‚andílka‘, byl by na omylu. Alessandra se totiž stala hvězdou párty jejich italského konkurenta.

Dvaačtyřicetiletá brunetka, jež je mimo jiné maminkou desetiletého syna Noaha a čtrnáctileté Anji, s níž vypadají spíš jako sestry, zvolila na tuto příležitost velice nápaditý model.

V šatech, které tvořila push-up podprsenka, síťovina a černá látka šikovně sepnutá na boku a doplněná o červený květ sladěný s lodičkami do špičky, vypadala Ambrosio tak trochu jako chytrá horákyně, tedy oblečená/ neoblečená.

Jako správná módní ikona, která působí v tomto průmyslu už přes dvacet let, přesto dokázala působit sexy a noblesně zároveň. ■