Jiřina Bohdalová v 92 letech znovu před kamerou: Herečka musela změnit image

Ve svých 92 letech se vitální Jiřina Bohdalová (92) pustila do další práce před kamerou. Kdo by si myslel, že už bude jen odpočívat na chalupě, šeredně by se zmýlil. Nový snímek, který natáčí pod taktovkou Jiřího Stracha a Marka Epsteina, dostala k devadesátým narozeninám. Filmování je pro herečku hnací motor, a tak se naplno pustila do práce na filmu Svatá, který obohatí její už tak obsáhlou filmografii.