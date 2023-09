Lexi Lucks: Byla jsem úspěšný model, teď jsem mořská panna, plážová kočka a trans-Barbie panenka

Lexi byla dříve mužským modelem, teď je vnadnou ženou. Foto: Super.cz/ Profimedia.cz

Lexi vyrostla jako chlapec ve velice konzervativním prostředí, kde byla nucena se za své sexuální sklony stydět. Poprvé si přitom začala uvědomovat, že se necítí být chlapcem, už v šesti letech.

„Milovala jsem oblékání do hezkého oblečení, nošení vysokých podpatků a líčení a často jsem do toho tlačila i své přátele,“ směje se Lexi. „Dobré geny šly ruku v ruce s tím, že jsem se vydala do světa mužského modelingu. A zatímco kariéra šla dobře, neodolala jsem pokušení stát se ženou,“ vysvětluje Lexi své počáteční myšlenky na realizaci transformace, které se nakonec dočkala ve svých pětadvaceti.

Alexandrea investovala do své proměny nemalý peníz. Plastické operace a kosmetické procedury ji údajně vyšly na více než 200 tisíc liber (5,6 milionu korun), ale podle svých slov se jí investice rychle vrací. Jako Lexi Lucks působí nejen na Instagramu, ale také na portálu poskytujícím placený obsah, kde si údajně přijde na 60 tisíc liber ročně (1,68 milionu korun).

Zároveň provozuje vlastní burleskní společnost, kde mimo jiné i sama vystupuje. Ráda navíc ‚střídá‘ různé identity. Ukrývá tak prý v sobě ducha mořské panny, trans-Barbie panenky, modelky, hvězdy reality show či burleskní tanečnice. Lexi zkrátka věří, že byla předurčena ke ztělesnění mnoha osobností a identit a upřímně uznává, že její cesta k opravdovému sebepřijetí a sebelásce vyžadovala svůj čas a introspekci. ■