Bývalá hokejová hvězda Michal Sýkora dluží čtvrt miliardy: U soudu tvrdě narazil

Michal Sýkora byl velkou hokejovou hvězdou, dnes čelí obrovským dluhům. Foto: MAZAC PAVEL / CNC / Profimedia

Z dluhů se chtěl Sýkora vymanit tzv. oddlužením, které však soud nyní zamítl, uvedl iSport.cz. Jedním z důvodů takového rozsudku měl být dle soudce Sýkorův „nepoctivý záměr“.

Exhokejista se totiž nechal zaměstnat na pozici IT analytika s čistým měsíčním příjmem 24 770 Kč, jenž ani nedosahuje průměrné mzdy. Medián mezd je nyní 36 816 Kč.

„Že si dlužník s těmito zkušenostmi trhu práce obstará zaměstnání, které se ani nepřibližuje průměrné mzdě, lze jako životní volbu jistě akceptovat. Nikoli však v situaci, kdy je na něm, aby přesvědčil své věřitele, že jeho snaha dostát v maximální možné míře svým závazkům je míněna skutečně upřímně, poctivě a se vší vážností,“ zaznělo u soudu.

Dle slov Sýkory je kvůli tomu, že se do insolvence dostaly jeho společnosti, a posléze i on sám, jeho uplatnění na trhu práce velmi složité. „Plně rozumím tomu, že jsem zklamal své věřitele a ztratil jejich důvěru,“ cituje ho iSport.cz. Prý se spálil u svých obchodních partnerů a dostal se do dluhové spirály. Proti rozsudku se Sýkora odvolal.

Mezi Sýkorovy věřitele patří mj. i hokejista Roman Červenka, jemuž má dlužit přes 25 milionů Kč, dále Jiří Tlustý, Vladimír Růžička nebo Radek Smoleňák. Sýkorova společnost MPM Invest je v insolvenčním řízení od března roku 2021. Od července 2021 je firma v konkurzu. ■