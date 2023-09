Veronika Chmelířová oplakává milovaného člena rodiny: 48 dní jí trvalo, než si bolestnou ztrátu přiznala

Veronika Chmelířová Michaela Feuereislová

„Moje nejmilejší Muffinko, dnes je to 48 dní, co jsem Tě naposled držela v náručí, a právě dnes bys oslavila své 14. narozeniny. Doteď jsem neměla sílu to přiznat a ani sundat černou barvu,“ svěřila se modelka a sdílela společné snímky se svou milovanou fenkou. „Naše poslední společná noc, když burácela bouřka, měla jsem Tě hodiny v náručí a jen Tě hladila a vzpomínala, co jsme spolu zažily a říkala Ti, jak Tě miluju a že bude vše dobré. To, jak ses na mě naposledy podívala, aby ses rozloučila, byl ten nejsilnější moment, na který nikdy nezapomenu. Odbila půlnoc a ty jsi odešla navždy,“ popsala modelka smutné chvíle.

S fenkou řešila zdravotní komplikace už na konci loňského roku, kdy s pejskem musela na operaci. Bolest, kterou po odchodu mazlíčka zažila, ji ale semlela. „Není den, kdy bych si na Tebe nevzpomněla, kdy by mě nezabolelo u srdce. Jako dnes vidím, jak jsem si Tě vezla domů a nemohla uvěřit, že mám pejska,“ svěřila se Chmelířová, pro kterou byl pejsek velkou oporou.

Poslední týdny, kdy se jí fenka ztrácela před očima, byly pro modelku nejtěžší. „Procestovaly jsme spolu půl Evropy, nachodily tisíce kilometrů, doprovodila jsi mě k oltáři, olizovala mi uplakané tváře, hlídala mě ve dne v noci,“ napsala modelka a dodala: „Miluju Tě, s Tebou odešla i část mě. Snad ji jednou znovu doplníme. Krásné narozeniny, paní pejsková, navždy v mém srdci,“ svěřila se smutně Veronika, která svou dojemnou zprávou rozesmutnila i řadu svých fanoušků a kolegyň.

„Verunko, pláču a strašně mě to mrzí! Drž se,“ napsala jí Nikol Švantnerová. „Verunko, posílám hodně sil, brečím, když to čtu, a o to víc, když vím, jací jste byli parťáci,“ napsala jí Karolína Mališová. „Veru, drž se, paní pejsková tě bude hlídat zpoza duhového mostu, tam, kde si naši všichni miláčci spolu hrají a nic je nebolí,“ dodala Lucie Hadašová. ■