Soukromé tipy od průvodkyně Bedekru: Ivana Jirešová prozradila neprofláknutá místa, kam se podívat ve Španělsku

Ivana Jirešová prozradila neprofláknutá místa, kam se podívat ve Španělsku. Super.cz

"Miluju podmořský svět, takže tam tahám celou rodinu, kteří se tam pečou v těch padesáti stupních. Ale musím říct, že to kouzlo šnorchlování objevila i moje maminka, které je přes sedmdesát, a leckdy ji musím tahat z vody, protože už mám strach ze žraloků," vyprávěla nám Ivana.

Pokud jde o Španělsko, chtěli jsme od ní pro vás soukromé tipy na místa, která se jí obzvlášť líbila a nejsou tak turisticky profláknutá. "Měla jsem možnost krátce po sobě vidět jak Malagu, tak Barcelonu, určitě bych doporučila místa, která od nich nejsou daleko a jsou snad ještě krásnější a ne tak komerční," začala s popisováním.

"Hodinu vláčkem od Barcelony je to třeba Girona anebo Segovia. A pak Trujillo, kde se na hradě natáčely Hry o trůny. To je úplně nádherné místo, kde nikdo není, protože to ještě není žádná turistická atrakce. Pro milovníky tohoto seriálu, ale i historie to určitě stojí za to," prozradila.

Svoje tipy má i ohledně španělského jídla. "Dlouho jsem nejedla maso, ale tam jsem ochutnala pravý jamon iberico, což je ta nejlepší sušená šunka. Moc mi chutnala polévka gaspacho, kterou jsem si kupovala v supermarketu, když jsme nestíhali večeřet. A určitě bych doporučila cavu, což je šumivé víno něco mezi proseccem a šampaňským. Ale třeba pečené selátko v Segovii mi moc nechutnalo," vypočítala, než usedla ke speciální večeři složené z pokrmů z mušlí, která se podávala v rámci příprav na Prague Mussels Week. ■