Nejhorší talíř v historii soutěže MasterChef: Štefan se postaral o gastronomické peklo

Hvězdná porota MasterChefa nevěřila svým očím. TV Nova

„V předchozí venkovní výzvě se předvedli o něco málo horší výkon a své místo v soutěži si tak budete muset zasloužit. A každý sám za sebe. Pro jednoho z vás to bude poslední boj,” uvedl tento díl porotce Jan Punčochář a dodává: „Kuchaři si vzájemně pomáhají, ale současně mezi nimi panuje i rivalita.”

A to si vyzkouší soutěžící na vlastní kůži. Tentokrát mají připravený stůl se stovkou nejrůznějších surovin, které jsou vždy jen po jednom kusu. V první výzvě sedm kuchařů musí ukořistit sedm komponentů a připravit ze všech vybraných surovin lahodné jídlo. Na balkon však postoupí jen dva a ostatní musí bojovat dál. Další úkol je zase o něco těžší a pětice si musí vybrat pět potravin, ze kterých připraví další chod. Poslední výzva je určena už jen třem soutěžícím a mohou si vybrat, kolik chtějí surovin.

A že porota je opravdu přísná, můžete vidět v ukázce, kde si jeden soutěžící vyslechne, že vytvořil jeden z nejhorších talířů v historii MasterChef Česko.

„Vůbec mi ty plněné těstoviny nevyšly tak, jak měly. Tak jsem to aspoň zamásloval a natřel parmazánem. Není to absolutně to, co mělo být,“ řekl Štefan hned z úvodu porotě, která nevěřila svým očím.

“Štefane, co se děje? Tohle patří mezi jeden z nejhorších talířů, které jsme kdy v této soutěži měli,” zeptal se Radek Kašpárek. „Dneska mám asi nějaký zlý den,” odpověděl Štefan.

„Měl jste na to hodinu a tady jsou nakrájená rajčata, sušená rajčata z konzervy a něco, co nemá s těstovinami nic společného,“ podotkl Přemek Forejt.

„Jak dlouho hrajete závodně hokej? 10 let? Teď se asi hodí abyste si šel před třetí třetinou odpočinout do šatny,“ dodal Radek rázně. ■