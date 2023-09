Na první pohled připomínala nevěstu: Taťána Kuchařová okouzlila v šatech, které by klidně zvolila jako svatební

Taťána Kuchařová se ukázala po delší době na přehlídkovém mole. Rovnou vynesla šaty, které by mohly být svatební. Super.cz

Miss World 2006 Taťána Kuchařová (35) se po nějaké době vrátila no molo, kde byla tváří celé kolekce modelů od návrhářky Jitky Ročňové.

„Vždycky jsem měla přehlídky spíš za výjimečnou událost, protože nejsem úplně přehlídkový typ výškou a jsem prostě ženská. Myslím si, že i proto si mě Jitka do této přehlídky vybrala jako tvář celé kolekce. Jsem její spokojená klientka už řadu let. Je to úžasný člověk se srdcem na správném místě a neuvěřitelný kreativec. Její styl miluju, oblékla mě na inauguraci prezidenta, šije mi šaty na plesy, mám od ní nesčetně kašmírových kabátů, obleků i různých šatů. Chtěla jsem ji také podpořit a vrátit péči, kterou dává mně,“ svěřila se Taťána Kuchařová pro Super.cz s tím, že tahle přehlídka měla i charitativní účel.

Zakladatelka nadace Krása pomoci sází na elegantní styl a přirozenost. V jejím šatníku najdete jednoduché a nadčasové vkusné kousky, které lze snadno kombinovat. „Miluju všechno, co se dá kombinovat. Tak, že nemusím mít v šatníku tunu věcí, které nenosím, ale pár základních kousků, ze kterých můžeš vytvořit desítky outfitů. Tak to mám ráda,“ svěřila se.

Taťána Kuchařová završila přehlídku v úchvatných šatech s detailem květiny kolem pasu, ve kterých by se mohla kdejaká nevěsta klidně vdávat. Na první pohled totiž róba připomíná svatební šaty. „Čekala jsem tu otázku. Dneska se člověk nemusí vdávat v klasických bílých šatech, tohle je nějaká champagne barva, takže proč ne. Ale je to večerní róba, nejsou to svatebky,“ dodala s úsměvem. ■