Zraje lépe než víno. Sabina Laurinová (51) v rudých šatech odhalila své úchvatné křivky

Sabina Laurinová ukázala křivky v sexy červených šatech. Super.cz

Sabina Laurinová (51) je příkladem toho, že i po padesátce žena může vypadat fantasticky. Herečka se nám ukázala v červených šatech, ve kterých vynikly její sexy křivky. Má dokonce to štěstí, že si stále drží stejnou konfekční velikost jako její dvě dcery.

Během rozhovoru jsme ji tak museli pochválit. „Moc děkuji a doufám, že sexy bude naše celé představení,“ smála se Sabina během rozhovoru pro Super.cz.

My jsme si s herečkou povídali právě při focení plakátu herců pražského Divadla Metro k připravované komedii Zlatíčka, která je o vtipných situacích, které vznikají během výchovy našich ratolestí. Sama má děti dvě. Jak se herečka vnímá coby maminka? „Jako maminka jsem přísná, ale někdy mi to nevychází a někdy mi to ani nejde. Jsem typ člověka, který se chce nějakým způsobem dohodnout. Jsem laskavý a empatický člověk, ale vždycky musí přetéct ta hranice, kdy vybuchnu a řeším něco aktivněji a se zvýšeným hlasem.“

A pokud se vrátíme k jejímu atraktivnímu vzhledu, není divu, že často hrála v pohádkách princezny. Považuje samu sebe Sabina za princeznu? „To ne, já jsem některé princezny hrála, ale v normálním životě na toto postavení čas nemám,“ dodala se smíchem Sabina Laurinová. ■