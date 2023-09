Hana Gregorová pěje ódy na Písařovicovou: Je to nádherný člověk a otec by byl šťastný, napsala ke svatbě syna Ondřeje

Hana Gregorová je z nové snachy nadšená Foto: Se souhlasem D. Písařovicové

„Tak náš Ondrejko si v pátek, nad krásným jezerem Lago di Garda, řekl své ANO se svojí láskou Danielou. Bylo to překrásné, romantické, stručné a díky Kubovi a Liborovi i vtipné,“ napsala na svém účtu na sociální síti Hana Gregorová, která je z nové manželky svého syna jednoduše nadšená.

„Kamarádi říkají, že je to nádherná nevěsta, ale já dodávám, že je to hlavně nádherný člověk. A to je nejvíc. Tak moji drazí, ať jste šťastní, zamilovaní, ať vás láska a humor provází společným životem a ať vám nikdy nezmizí úsměv z tváře,“ prohlásila herečka, která neopomněla vzpomenout i svého zesnulého muže a otce Ondřeje Radka Brzobohatého (✝79).

V jehož šlépějích se nyní vydal. „Ondrejko, ty už máš „dvě zahřívací kola“ za sebou (tvůj otec by byl šťastný, že jdeš podle jeho módu), takže teď už ten hlavní závod „manželského rallye“ dojezdi vítězně do cíle. Máš vedle sebe úžasnou navigátorku,“ dodala dojemně herečka.

Herec Radoslav Brzobohatý byl, stejně jako jeho syn, také třikrát ženatý. Poprvé si vzal kolegyni, herečku Jarmilu Kolářovou, se kterou se poznal na DAMU. Byli spolu deset let. V roce 1970 si vzal herečku Jiřinu Bohdalovou, ani druhé manželství však nevydrželo. Třicet let šťastného svazku nakonec prožil po boku Hany Gregorové. ■