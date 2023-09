Zpěvačka Elis Mraz překvapila fanoušky změnou image. Novou hřívou strhla lavinu reakcí

Elis Mraz Foto: se souhlasem E. Mraz

Talentovaná zpěvačka se nevrátila ani k blond, ani k zrzavému odstínu, jak jsme u ní byli zvyklí ale překvapila červenou hřívou. Vyvolala tím lavinu reakcí, kterou snad ani nečekala. „Ještě nikdy ti to tak neslušelo,“ zněla jedna z pochval.

Tento rudý odstín je ale prý pouze dočasný. „Z tmavší hnědé do blond jít hned za jednu session = odpálené vlasy. Tak to berte jako mezistanici,“ doplnila Eliška.

Více se o sebe stará, i co se týče životního stylu. Jsou to dva roky, co začala hubnout a shodila 20 kg. „Hlavně jsem najela na zdravý životní styl, začala jsem cvičit. Chci si ještě pochovat svá vnoučata a nechci mít problémy, až budu starší. Pracuji ve studiu a jsem nyní studiová krysa, takže nemám tolik pohybu, kolik bych chtěla, tak jsem se na to víc zaměřila,“ doplnila nedávno pro Super.cz zpěvačka, která v těchto dnech chystá pro fanoušky nové písničky. ■