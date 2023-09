Žádné plastiky ani jiné zákroky! Tereza Maxová v 52 letech prozradila recept své maminky, jak zpomalit stárnutí. Super.cz

"Jsem přesvědčená o tom, že se se stářím nedá bojovat, musí se přijmout. Je to genetika, recept neexistuje, je to o tom, jak to člověk přijme. Nevyhne se nám to," řekla Super.cz s úsměvem Maxová.

"Mám vzor v mamince, která se vždycky promázla Niveou, chodila na sluníčko, měla přirozený pohyb, úklid, nákupy. Mám doma asi takový vzor. Snažím se tím řídit," vysvětluje s tím, že hlavní je se dobře vyspat.

"Čím je člověk starší, tak je víc vidět, když má starost, špatně se vyspí, má nemocné děti. Základ je osm hodin pravidelného spánku," dodala s úsměvem na otevření pizzerie, která je partnerem její nadace. ■