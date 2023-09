Blondýnka z Londýna a její šílený sen: „Chci mít největší prsa na světě!“ Ta současná jí nestačí

Scarlett z Londýna touží po obřím poprsí. Profimedia.cz

Se svými současnými implantáty o objemu 500 mililitrů je ovšem Scarlett nespokojená a ráda by mnohonásobně větší. Mladá klientka si přeje rovnou čtyřlitrové. A přestože jsou lékaři z televizního pořadu Botched zvyklí na ledacos, takový požadavek se jí snažili rozmluvit.

„Co se stane, když příliš nafouknete balon?“ zeptal se Scarlett doktor Dubrow, načež mu klientka odvětila: „Praskne.“ Lékař ji následně varoval, že by se to skutečně při tak velkých implantátech mohlo stát. Navíc by se prsní tkáň natolik ztenčila, že by implantáty byly pod kůží znatelné. Také se údajně zvyšuje riziko infekcí. „Byla by to katastrofa,“ dodal Dubrow.

Zklamaná klientka se tak začala vyptávat alespoň na to, zda je možné zbavit se jizev, které jí zůstaly po první operaci a s nimiž je rovněž nespokojená. Lékař jí ovšem doporučil navštívit spíš šikovného tatéra či tatérku, kteří se podobným 'maskovacím záležitostem' věnují, než k odstranění jizev podstoupit další operaci. Scarlett tak nakonec souhlasila, že půjde ‚superbezpečnou‘ cestou a dodala: „Pokud si budu chtít užít pořádnou zábavu, nasadím si aspoň svou prsní protézu.“ ■