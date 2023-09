Partneři v seriálu i ve skutečnosti: Zlata Adamovská a Petr Štěpánek se tajně vzali před 10 lety

Zlata Adamovská a Petr Štěpánek oslavili 10 let od otevření stálé scény Studia DVA. Michaela Feuereislová

Letos v červnu uplynulo deset let od jejich utajené svatby, manžely jsou přitom jak v reálném životě, tak i v seriálu. Právě Ordinace v růžové zahradě dala dohromady doktorku Bělu Páleníkovou a primáře Eduarda Valšíka i ve skutečnosti. Zlata Adamovská (64) a Petr Štěpánek (74) se shodují v cestovatelské vášni i v tom, co jim chutná.

„Jsem z generace, která jí všechno. Když se ženou máme chuť na ryby, jdeme na ryby. Když máme chuť na italskou kuchyni, dáme si ji. Je to podle nálady a chuti. Naštěstí jsou dneska možnosti opravdu široké,“ řekl Petr Štěpánek (74) Super.cz.

„Dožili jsme se věku, kdy víme, co je dobrý,“ doplňuje ho Zlata Adamovská (64). „Vařím ráda jednoduché věci, nemusím moc zahuštěné omáčky. Spíš lehká jídla, která se dají rychle udělat. Nemám ráda vaření, co mi zabere celé dopoledne. To nepodstupuju, radši jdu do hospody.“

Pochutná si na čemkoliv dobrém. Udělá prejt, ohřeje jitrnici, kterou připraví se zelím a bramborem. „Nejvíc jím zeleninové saláty, nebo těstovinové, snažím se o různé kombinace. To mě baví. Natrhat maso, opéct lososa, dát do salátu. Snažím se jíst co nejvíc zeleniny. Hlavně kvůli zdraví.“

Protože jsme si povídali při otevření italské restaurace v centru Prahy, řeč padla i na víno. Zlata měla před sebou sklenici růžového, kterému dává v létě přednost. S manželem se shodli, že milují vína z Provence. „Tam mají nejlepší růžové. Pro mě je to zaručená kvalita.“

Léto prožili účinkováním na Letní scéně Studia DVA na Vyšehradě. „V těch vedrech jsme hráli de facto každý den,“ říká Petr a Zlata s úsměvem upřesňuje: „Bylo to k nepřežití. A když tu pršelo, tak my ten uspořený týden dovolené prožili na Sicílii. Ale jo, teplo se dá u moře zvládnout. Navíc s dobrotami, které tam mají!“

Nerozlučná dvojice nechyběla ani na oslavách 10 let od otevření stálé scény Studia DVA na Václavském náměstí. Spolu účinkují v několika jeho hrách. V komedii Bez roucha, ve hře Misery a v milostné komedii Vzpomínky zůstanou.

S nástupem září a začátku divadelní sezony nastoupil do první třídy Viktor, vnuk Adamovské. Její dcera Bára má ještě holčičku. „Barunka chodí do školky, budou jí čtyři,“ vypráví herečka.

A co syn Petr? „Ten je svobodný, táhne mu na 29 roků. Vystudoval produkci na DAMU.“ Když jsme s jeho maminkou mluvili, právě byl v Bostonu. „Celé dětství a mládí hraje baseball, takže se jel podívat na utkání. Dostal od své slečny vstupenku, jsou tam spolu,“ řekla Super.cz Adamovská, která má obě děti se spisovatelem, publicistou a politikem Radkem Johnem (68). ■