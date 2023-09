Starci na chmelu: Záporák Honza uspěl v Rakousku, Hanka dala přednost tanci, z Filipa je uznávaný pediatr

Hlavní ženskou roli Hanky si ve Starcích na chmelu zahrála Ivana Pavlová. Foto: copyright NFA, Starci na Chmelu, Ladislav Rychman, 1964

„Chodili spolu z čisté lásky a sedmnáct jim bylo let…“ Na chmelové brigádě se citlivý a zásadový Filip zamiluje do půvabné Hanky. Jejich čistá láska ale narazí na závist Hančina zhrzeného nápadníka Honzy i na nepochopení dospělých. Legendární muzikál Starci na chmelu (1964) uvidíte 19. září ve 20:10 h na Televizi Seznam.

Snímek podle námětu a scénáře Vratislava Blažka natočil režisér Ladislav Rychman, který do hlavních rolí obsadil Ivanu Pavlovou (Hanka), Vladimíra Pucholta (Filip) a Miloše Zavadila (Honza). Dále si v něm zahráli například Irena Kačírková, Josef Kemr nebo Libuše Havelková.

Život jí navždy změnil úraz

O roli Hanky se zpočátku zajímala i Jitka Zelenohorská. Tuto pohlednou herečku proslavila o dva roky později role telegrafistky Zdeničky Svaté, které ve filmu Ostře sledované vlaky (1966) razítkuje zadeček výpravčí Hubička v podání Josefa Somra.

V případě Starců na chmelu padla volba nakonec na tanečnici Ivanu Pavlovou. Po obrovském úspěchu filmu se předpokládalo, že se z ní stane hvězda stříbrného plátna, ale půvabná slečna dala přednost tanci.

Měla našlápnuto k velmi slibné taneční kariéře, jenže tři roky po natáčení došlo k osudné události. Na jevišti ji tehdy vážně zranila těžká rekvizita a Pavlová zůstala po úrazu dlouhou dobu v korzetu. Nakonec se dala dohromady a mohla opět tancovat. Pak se stalo něco naprosto nečekaného: 15 let po zranění se u ní projevila poúrazová epilepsie. Ivana Pavlová, provdaná Hoblová, tak v 35 letech musela s tancem a divadlem skončit.

Místo toho se věnovala péči o domácnost a našla si i novou zálibu – kreslení. Na začátku letošního září nás zastihla smutná zpráva, že představitelka Hanky zemřela.

Nejen choreograf, ale i koňák

Co o své postavě namachrovaného premianta Honzy řekl jeho představitel Miloš Zavadil? „Tu roli jsem nechtěl, nechtěl jsem být takový záporák. Původně ji měli dát Pepovi Lauferovi, ale pak mě pan režisér umluvil,“ řekl Zavadil, který ale právě díky negativnímu hrdinovi udělal kariéru v Rakousku. Když totiž film zhlédl ředitel Vídeňské státní opery, nabídl mu hlavní mužskou roli v jejich představení West Side Story. Zavadil tak přesídlil do Rakouska a byl tam velmi úspěšný.

Po úspěchu v muzikálu se věnoval nejen taneční choreografii, ale také jezdeckým přehlídkám a drezuře koní. Založil dokonce velký hřebčín. V roce 2007 zemřel na rakovinu.

Roli Honzy měl skutečně původně ztvárnit Josef Laufer. Jenže některým lidem ze štábu se zdál příliš exotický. Choreograf Josef Koníček ale o zpěváka přijít nechtěl, a tak mu nabídl roli jednoho z černě oděných kytaristů.

Malí pacienti k němu chodili rádi

Do role Filipa byl původně zvažován tanečník Ctibor Turba. Nakonec ji získal Vladimír Pucholt, který ve Starcích na chmelu původně hrát nechtěl. Nelíbil se mu scénář ani muzikálové zaměření snímku. Spokojen nebyl ani po jeho natočení. „Ten film mi dodnes trochu vadí pro přílišné moralizování,“ řekl později Pucholt, který si po Starcích na chmelu zahrál ještě v několika kultovních filmech, například v Láskách jedné plavovlásky (1965) či Svatbě jako řemen (1967).

Velké úspěchy slavil i na prknech Činoherního klubu. Na konci 60. let odjel Pucholt z republiky a skončil v Kanadě, kde vystudoval medicínu. Živil se pak jako pediatr, a když před lety odcházel do penze, oplakali to jak jeho malí pacienti, tak jejich rodiče.

Český bestseller

Starci na chmelu byl na svou dobu mimořádně drahý film. Rozpočet byl překročen natolik, že barrandovské studio zatrhlo vyplácení odměn. Dodnes přitom patří k nejúspěšnějším českým filmům. Po premiéře ho viděly bezmála tři miliony diváků a líbil se i v zahraničí. ■