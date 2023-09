V sedmém měsíci přibrala jen 7 kilo: Po šestinedělí se chce zpěvačka vrátit do Fantoma opery

Monika Sommerová přibrala v 7. měsíci jen 7 kilo. Super.cz

"Bylo to neplánované těhotenství. Navíc Fantom opery měl skončit v červnu, takže to akorát vyšlo. To, že se bude hrát dál, jsem nečekala. Ale myslím, že to holky zvládnou. I když je fakt, že po šestinedělí bych se docela ráda vrátila na jeviště, aspoň na poslední představení 16. prosince," řekla Super.cz Monika.

"To už bych se snad vešla i do kostýmů, protože jsem zatím přibrala jenom sedm kilo. Cítím se úplně skvěle. Pořád ještě zpívám, mám před sebou pár koncertů. Poslední by měl být narozeninový koncert k padesátinám Bohuše Matuše 6. listopadu. Termín porodu mám 15. listopadu, tak uvidíme, jestli to ještě vyjde," uzavřela. ■