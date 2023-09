Princezna Kate jako vrchní komodorka FFA: Když se na ní nafoukla záchranná vesta, vybuchla smíchy

Princeznu pobavilo, jakou rychlostí se vesta nafoukla... Profimedia.cz

Princezna i princ z Walesu pokračují v plnění královských povinností. Zatímco William (41) zavítal na summit OSN do New Yorku věnující se otázce udržitelného rozvoje, jeho žena Catherine (41) v pondělí navštívila leteckou základnu Britského královského námořnictva v Yeoviltonu v hrabství Somerset, kde se jí přihodilo i jedno milé zpestření, které rozesmálo nejen ji, ale i všechny přítomné.

Princezna, jež zastává poměrně čerstvě funkci vrchní komodorky letecké složky Fleet Air Arm (FAA) britského námořnictva, která je zodpovědná za provoz letadel na palubách lodí, dorazila do Yeoviltonu, kde se nachází jedno z nejrušnějších vojenských letišť ve Spojeném království. Během návštěvy Kate zavítala do věže řízení letového provozu a mluvila přes vysílačku s posádkou vrtulníku Wildcat, která právě přistávala.

Zaměstnanci jí rovněž předvedli vrtulníky Merlin Mk2 a Merlin Mk4 a účastnila se také výcviku věnovaného zacházení se záchrannými prostředky. A právě během něj si vyzkoušela záchrannou vestu, která se na ní vmžiku nafoukla. Princezna následně vybuchla smíchy.

Podobný scénář přitom přední technička starající se o vybavení pro přežití Louise Evans-Hudges (32), která princezně jednotlivé prvky předváděla, čekala.

„Řekla jsem princezně, že to může trochu bouchnout, protože někdy, když se roztrhne suchý zip, je to trochu hluk. Myslím, že to byl důvod, proč se trochu bála zatáhnout. Dala jsem princezně na výběr, jestli si chce vestu obléknout sama nebo jestli si ji vezme někdo z mých kolegů. Nevěděla jsem, jestli to udělá nebo ne, ale bylo opravdu hezké, že se zapojila do toho, co děláme,“ objasnila Evans-Hudges.

„Princezna se opravdu zajímala, byla nadšená a kladla spoustu otázek, což bylo milé,“ zhodnotila královskou návštěvu technička s tím, že Kate byla první členkou královské rodiny, s níž se měla možnost seznámit. ■