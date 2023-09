Herec Dušan Sitek promluvil o boji s alkoholem: Dcera ho viděla opilého, manželka mu dala ultimátum

Dušan Sitek promluvil o boji s alkoholem. Česká televize

Do Prahy se přistěhoval oblíbený seriálový a divadelní herec až po padesátce, kdy se mu naplno rozjela kariéra. Přišly role ve filmu a v televizi, v seriálech Rapl, Četníci z Luhačovic nebo Vyprávěj. Získal několik nominací na divadelní ceny. V současnosti je vidět na několika nejen pražských scénách. Všechno ale mohlo být jinak.

V pořadu 13. komnata herec prozradil, že měl svého času problémy s pitím. „Měl jsem úterky a čtvrtky, nepil jsem každý den. Nebyl jsem závislý, že bych bez alkoholu nemohl jít domů. Ale měl jsem těžké role, emotivně vypjaté, tak jsem si panáka dal, abych to v sobě uklidnil,“ svěřil se herec. Svou dávku alkoholu postupně zvyšoval a pil většinou po představení v divadle.

„Mně to chutnalo, tak jsem si to dával, ono to narůstalo a narůstalo, já jsem si neuvědomoval, že to mladší dcera vidí, že přijdu opilý domů. Před představením ani ťuk, ale po představení jsem si dal,“ svěřil se herec. Pití vadilo nejen jeho ženě, ale i mladší společné dceři, která to těžce nesla. Zvlášť jedna událost, kdy se hodně opil, ji zasáhla. Sítek to přehnal a skončilo to tím, že rozbil hlavou vchodové skleněné dveře.

„Měla jsem z toho panickou ataku, musela přijet sanitka, abych se uklidnila, museli mi něco píchnout, protože jsem byla v takovém stavu, že jsem to prostě nezvládala,“ svěřila dcera, herečka Kristina Sitková.

„Manželka mi řekla: Já tě mám strašně ráda, ale musíš si vybrat. Buď alkohol, nebo já.“ Při představě, že by zůstal sám, bez manželky, bez dcery, mu bylo jasné, že pití musí omezit, což se mu podařilo. ■