Stallone (77) s manželkou (55) na červeném koberci: Vypadají jako chodící figuríny, ztrhali je lidé

Sylvester a Jennifer se loni chtěli rozvádět... Profimedia.cz

Hvězda Rockyho či Postradatelných do Kanady dorazila se svou drahou polovičkou a zdálo se, jako by si byli bližší než kdy dřív. Na to, že před rokem ohlašovali rozchod, to rozhodně nevypadalo.

A právě to mají někteří lidé manželům za zlé a domnívají se, že celá eskapáda s oznamováním jejich rozvodu a předělávání tetování, kdy si Sylvester nechat vytvořit z manželčina obličeje podobiznu svého psa, byla habaďúra na veřejnost. Jejím cílem podle nich mělo být zviditelnění rodinné reality show nazvané The Family Stallone a propagace projektu o hercově životě vytvořeného ve spolupráci s Netflixem.

Manželé, kteří se nedávno rovněž s celou rodinou setkali ve Vatikánu s papežem, se ovšem dostali pod palbu kritiky lidí z vícero důvodů.

„Stalloneho prostě nemůžu skousnout, protože to falešné manželství/tetování psa a tak dál používá k získání publicity pro svou reality show. Podprahové a děsivé. Show jsem nikdy neviděl a nikdy neuvidím,“ píše jeden ze čtenářů na Daily Mailu a dalšího napadlo něco podobného: „Začínám věřit, že celá ta situace se žádostí o rozvod byl jen PR trik na propagaci jeho projektů.“

Jiní se ovšem pozastavovali spíš nad jejich vizáží. „Vypadají jako chodící voskové figuríny, které se zoufale snaží působit důležitě,“ nebere si servítky další čtenář. ■