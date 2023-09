Dojatá Veronika Arichteva na veselce Brzobohatých: Nejkrásnější svatba, na které jsem byla

Herečka Veronika Arichteva promluvila o svatbě Brzobohatých, na kterou byla pozvaná. Michaela Feuereislová

Je to oficiální. Daniela Písařovicová (44) a Ondřej Brzobohatý (40) do toho praštili. Svatba proběhla v Itálii, kde chtěl pár původně trávit pouze dovolenou.

„Zjistili jsme, že evidentně nejsme první Češi, které to napadlo, a dnes můžeme konstatovat, že to bylo po všech stránkách dobré rozhodnutí. Původní dovolenkovou sestavu jsme zkrátka jen rozšířili o nejbližší rodinu a přátele,“ uvedl Brzobohatý na sociálních sítích s tím, že si tento krásný den všichni užili. Poctivá valašská kořalka dokonce tekla dle hudebníka a herce po litrech.

"A proč vlastně tak brzo po zásnubách? S velkou nadsázkou a humorem lze tvrdit, že Daniela dle svých slov na svatbu spěchala do doby, dokud jí to stále známky gravitace v obličeji dovolí, a já se chtěl zkrátka oženit, protože mě nebaví být rozvedený, což s sebou nese cejch někoho, kdo prohrál. Dnes můžeme s klidem v srdci nahlas říct, že Daniela to jako krásná nevěsta stihla a já se cítím jako vítěz. A tak tedy společně, Brzobohatí,“ dodal.

Jak již Ondřej zmínil, pár si užil svatební den po boku rodiny a nejbližších přátel. Bylo tak přirozené, že se veselky zúčastní i Danielina nejlepší kamarádka, herečka Veronika Arichteva, která přiznala, že na krásnější svatbě ještě nebyla.

„Já tam byla, jedla, víno pila. Nevěsta jak z růže květ a ženich jakbysmet. Zazvonil zvonec a pohádky je začátek. To se máte, že se máte, manželé Brzobohatí. Miluji vás,“ uvedla Veronika ke svatební fotografii, kterou sdílela na sociálních sítích. „Nejkrásnější svatba, na jaké jsem byla. Ne proto kde a jak, ale protože vy dva,“ dodala Arichteva. ■