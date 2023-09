Mirek Dubovický po rozchodu s Veronikou Kopřivovou poprvé promluvil: Jak si rozdělili péči o dceru?

Mirek Dubovický po rozchodu s Veronikou Kopřivovou poprvé promluvil. Super.cz

I když ke svatbě s matkou jejich společné dcery Emmy nedošlo, zásnubní prsten mu nevrátila. "Nejsem takový, že bych chtěl někdy po někom něco vracet, přijde mi to jako totální nesmysl. Když se někomu něco daruje, má mu to zůstat a to, jak s tím naloží, už je na něm," míní Mirek, který s bývalou snoubenkou vychází dobře. Hlavně co se péče o Ellu týče. Vytvořili si vlastně takovou střídavou péči.

"Od pondělí do středy, potažmo do čtvrtka, pracuju a od čtvrtka do neděle mám malou a věnuji se jí na sto procent. Vždycky jsem byl rodinný typ a je pro mě vším. Je to pro mě přirozená věc," řekl Super.cz s tím, že mu pomáhají i rodiče a bratr, dvojče Martin.

Trochu problém je, že Mirek aktuálně bydlí hlavně v Litoměřicích, kde mají rodinný dům, zatímco Veronika má svůj nový byt v Praze. Ale i tam se hledá řešení, už kvůli Ellině školce a za pár let také škole. "V Praze se mi předělává byt a do Prahy přesunujeme i pobočku firmy," upřesnil.

Pokud jde o lásku, Mirek zatím žádnou novou známost nemá. "Vůbec. Když nepracuju, tak mám dceru a na jakékoli jiné aktivity nemám čas. Takže mě určitě s žádnou jinou ženou rozhodně nenachytáte," uzavřel. ■