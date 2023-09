Kamila Nývltová ukázala celý svůj byt a šokovala: Slova o stěhování do Ameriky!

Po loňském rozchodu bydlí stále sama: Kamila Nývltová nechala nahlédnout do své domácnosti a promluvila o stěhování Super.cz

Když má Kamila Nývltová (34) volno, tak prchá za svou rodinou do Rtyně v Podkrkonoší. V Praze už má zpěvačka několik let menší byt, který od loňského rozchodu stále obývá sama. Pomalu začíná uvažovat, že by svůj první byt vyměnila za něco jiného

„Bydlím tady sama, jinak se nic zásadního nezměnilo,“ svěřila se zpěvačka s tím, že si zatím nikoho nového domů nenastěhovala. „V bytě jsem dlouho, už sedm let, mám ho moc ráda, protože je můj první byt, je malý a stačí mi,“ prozradila Kamila. Výstavba, která probíhá vedle, jí ale začala život trochu znepříjemňovat.

„Kolem se začíná hodně stavět, už mi to úplně nevyhovuje, je tady hodně lidí, nedá se zaparkovat, je tady hluk a hodně cizinců, není to to klidné místo, kdy jsem otevřela balkon a koukala do zeleně,“ prozradila nám zpěvačka, která zatím stěhování neplánuje, ale pohrává si i s variantou, že by přesídlila za Prahu.

„Šla bych moc ráda, teď je vše docela dost drahé, do budoucna si myslím to určitě dopadne. Letos stěhování ještě ne, neplánuji to,“ dodala Kamila Nývltová, kterou jsme zastihli během balení na měsíční turné. I letos se vydává s americkou skupinou koncertovat po Evropě.

„Vyrážím se skupinou Two Steps From Hell, byla jsem přizvaná jako sólistka, ještě se dvěma zpěvačkami z LA, začínáme v Praze, projedeme i další evropská města, moc se na to těším, protože loni mě to nabilo na dlouhou dobu a jsem ráda, že toho mohu být součástí,“ prozradila nám zpěvačka u balení. „Letos je téma trochu rockovější, mám šaty od Zuzany Lešák Černé, a ještě další modely,“ dodala zpěvačka.

Skupina jede po roce úspěšné turné po Evropě, kdyby ji přizvali ke spolupráci do USA, tak by neváhala. „Odstěhování do Ameriky a do zahraničí bych se nebránila, kdyby mi tam byla nabídnuta práce a mohla bych tam zpívat. Nic mě tady nedrží. Nemám miminko a mám psa, který je u našich a dnes je to vše takové, že si lze každý den s někým volat a psát, tak je to jednodušší. Byla by to fajn zkušenost,“ dodala Kamila. ■