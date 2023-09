Hlavní ženskou roli ve Fantomovi opery měla zpívat s ex, který ji podváděl: Natálie Grossová už ho nechce nikdy vidět

S expřítelem, který ji podváděl, už nechce být Natálie Grossová nikdy v kontaktu. Super.cz

"Jsem vděčná, že to nakonec vyšlo, taky to bude role, ze které budu mít největší respekt," uvedla Natálka, kterou uvidíme v Divadle GoJa Music Hall vedle Mariana Vojtka (50) a Radima Schwaba, kteří ztvárňují v alternaci titulní roli. Nahradí těhotnou kolegyni Moniku Sommerovou (36). Druhá z původních Christine Michaela Štiková je zase zaneprázdněna svými mateřskými povinnostmi.

"Fantoma naštěstí nemám spojeného se svým ex, ale se skvělou partou. Rozhodně je lepší hrát s kamarády než s mým ex. Ten má svoji práci, vlastně ani nevím, co dělá, a tak to zůstane. Nejsem s ním v kontaktu, nikde ho nesleduji a sledovat nechci. Nepřeju mu nic špatného, ale s takovým člověkem už v kontaktu být nechci," pronesla rázně Natálka, která je spokojená ve svém současném vztahu. "Konečně cítím, že mě má někdo rád," uzavřela. ■