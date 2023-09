Známý seriálový herec (✝43) zemřel dva dny před narozeninami. Bojoval s maniodepresí

Billy Miller zemřel dva dny před 44. narozeninami. Profimedia.cz

Rodák z Tulsy v americké Oklahomě se proslavil především rolemi v seriálech a amerických telenovelách jako Mladí a neklidní, General Hospital, All My Children či Kravaťáci. V posledním zmiňovaném se proslavila mimo jiné i Meghan Markle, manželka britského prince Harryho.

Než se Miller proslavil jako herec, pracoval v podatelně zábavní agentury v Kalifornii a jako model u známé agentury Wilhelmina. Jeho prvotinou byl zmiňovaný seriál All My Children, v němž ztvárnil Richieho Novaka. Tři ocenění Emmy získal za roli Billyho Abbotta v Mladých a neklidných, kde setrval šest let. ■