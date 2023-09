Daniela to stihla a já jsem vítěz! Brzobohatý promluvil o svatbě s Písařovicovou

Ondřej Brzobohatý a Daniela Písařovicová se vzali. Michaela Feuereislová

Organizace si sice žádala více trpělivosti a plánování, než kdyby se snoubenci brali v Česku, ani jeden ale vynaloženého času nelituje. „Po všech stránkách to bylo dobré rozhodnutí,“ řekl Ondřej Blesku. Za největší problém svatby pak v žertu označil to, že si s Danielou museli střihnout o to, kdo si oblékne svatební šaty. Narážel tím na svou nedávno přiznanou zálibu v drag queen.

„S velkou nadsázkou a humorem lze tvrdit, že Daniela (dle jejích slov) na svatbu spěchala do doby, dokud jí to stále známky gravitace v obličeji dovolí, a já se chtěl zkrátka oženit, protože mě nebaví být rozvedený, což s sebou nese cejch někoho, kdo prohrál. Dnes můžeme s klidem v srdci nahlas říct, že Daniela to jako krásná nevěsta stihla a já se cítím jako vítěz,“ uvedl čerstvý novomanžel.

Pro Danielu Písařovicovou, provdanou Brzobohatou jde o první sňatek, Ondřej Gregor Brzobohatý se ženil potřetí. Za sebou má rozvody s produkční Johanou Indrákovou a modelkou Taťánou Kuchařovou. ■