Alice Bendová vytasila své zbraně v bikinách: Konec léta tráví stále u bazénu, strach a úzkost se snaží vyplavat

Alice Bendová Foto: se souhlasem A. Bendové

Je to pár dní, co Alice Bendová (49) zalehla s teplotami, rýmou a kašlem. S blížícím se podzimem opět roste počet pacientů s covidem, který i známé herečce a moderátorce znepříjemnil život. Očkování už jí vyprchalo, a tak měla horší průběh nemoci.

Fyzicky je na tom už dobře, ale nemoc ji ovlivnila i po psychické stránce. Nepříjemných pocitů se snaží zbavit v bazénu, na oblíbený běh si totiž po nemoci stále netroufá. „Plavu, plavu, plavu a to mi pomáhá. Nemůžu sedět ani jen tak ležet. Na běh se ještě necítím. Jinak tedy, nečekala jsem, že se mnou něco takhle zamává. A jsem zvědavá, jak dlouho ta úzkost a takový divný strach přetrvá. Ten, kdo to nezažil, nepochopí,“ svěřila se nám Bendová, která poslala prosluněný pozdrav ze své zahrady.

V bikinách a s úsměvem na rtech zapózovala v bazénu, hezké počasí tak na to, dát se znovu do formy, pomáhá. „Voda má 25 stupňů, a to mám ráda. Zatím bazén neohříváme, ale to přijde. Ať žije léto,“ dodala herečka, která po nemoci také zhubla. ■