Lucie Bílá jako nevěsta na útěku: Partner Filipi vzal zpěvačku téměř před oltář, svatba mu nakonec nevyšla

Radek Filipi básnil o výměně prstýnků i novomanželském polibku. Lucie mu nakonec utekla. Herminapress

„Tak lásko, jsme tady. Těšíš se?“ zeptal se Radek své Lucie s nadšením poblíž obřadní síně. „Ano, je to tu krásný,“ odpověděla zpěvačka.

„Vidíš tu šipku lásko? Ta obřadní síň, to bude fajn, to bude hezké, až půjdeš tou uličkou v krásných šatech, vyměníme si prstýnky a první novomanželský polibek,“ pokračoval Filipi, který tuhle větu ani nedokončil a Lucie už byla pryč z dohledu. „Pupi, kočičko! Nebo ne no, zase zdrhla,“ dodal posmutněle k úsměvnému příspěvku, který fanoušky velmi pobavil

„Já vás žeru, stejně se jednou vezmete,“ vzkázala fanynka. „Radku, jste s Luckou božani. A co se týče sňatku, je otázkou času, kdy do toho praštíte a vůbec bych se nedivila, kdybyste to utajili. Jste úžasní a pasujete k sobě jako hrnec s poklicí,“ napsala sledující s úsměvem. „Důležitý je, že se máte rádi přeci,“ uvedl příznivec.

Lucie Bílá a Radek Filipi tvoří pár už přes osm let. A je znát, že partneři prožívají krásný vztah, který funguje i přesto, že spolu pracují.

„Musíte si dobře vybrat. Někdo se mě ptal, jak to děláme, že to máme osm let takhle. A já vlastně nemusím dělat nic, a nemyslím si, že by se musel nějak přemáhat ani můj partner. Máme se strašně rádi, jsme spolu osm let, a když byl teď v nemocnici, tak jsme byli jako děti," uvedla zpěvačka. „Přes Skype jsme koukali na Harryho Pottera a pak šli spát s telefonem v ruce, abychom byli furt spolu. Takže takoví závisláčci. Ale miluji ho, neskutečně, a jestli mě opravdu někdo udělal šťastnou, tak je to tenhle člověk,“ svěřila se Lucie Bílá nedávno pro Super.cz. ■