Zdravotní komplikace i hádka s personálem: Dj Lucca ukázala sexy tělo v bikinách a přiznala problémy v ráji na zemi

Lucie Dvořáková vyrazila na Seychely. Foto: archiv L. Dvořákové

Dýdžejka Lucie Dvořáková alias Lucca vyrazila do východní Afriky, tedy na Seychely, odkud svým fanouškům poslala spousty pozdravů, a to zejména v několika bikinách, ve kterých ukázala své perfektní křivky.

Známá blondýnka se přesto sledujícím svěřila, že si z tohoto ráje na zemi neodvezla pouze opálené tělo a příjemné zážitky.

„Z La Digueu jsem si odvezla mořskou nemoc, chřipku nebo omikron, kašel, tři opary a hádku s personálem hotelu. Ale jinak je tento maličký ostrov, který je součástí Seychel, rájem na zemi, co se týče přírody a moře,“ uvedla k další fotografii v bikinách, na které ještě pózuje s úsměvem od ucha uchu. Následující večer si už ale vybral svou daň a krásná Lucie prokašlala celou noc.

Lucie je jedna z našich nejpůvabnějších dýdžejek, není se tedy čemu divit, že má za sebou i focení pro Playboy či několik projektů, kde byla za modelku. Přesto přiznala, že právě hudba je to, co ji baví nejvíc. "Hraju dvakrát třikrát do měsíce. Noci jsou už pro mě náročnější, tak jsem to vyřešila tak, že si říkám víc peněz a nemusím hrát víckrát za polovinu. Druhá míza mě chytla po čtyřicítce, teď už je to snad v klidu. Focení plavek byla legrace, Playboy jsem si užila, s modelingem nezačínám. Držím se dýdžejingu," řekla nedávno s úsměvem Super.cz. ■