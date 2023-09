Retrojízda: Chlupaté i křivozubé ženské, když se ožral, bylo mu to jedno, říká o Vinklářovi jeho dvojnásobná exmanželka

Ivanka Devátá byla hostem pořadu Retrojízda. Super.cz Retrojízda

Další díl našeho pořadu Retrojízda jsme natáčeli se sympatickou milovnicí češtiny, která se musela poprat s rakovinou i mrtvicí, u ní doma. Hned na úvod vysvětlila, že u nás poměrně ojedinělé jméno Ivanka, nezískala od rodičů jako zdrobnělinu Ivany.

Původně chtěla být profesorkou češtiny, dala si přihlášku na pedagogickou fakultu do Prahy. Co ji nasměrovalo k herectví? „Když jsem zjistila, že tam musím hrát na housle! Už jsem byla pryč…“

S rodiči do té doby žila v Plzni a studovat odešla do hlavního města. Nešlo o útěk z domova? „Útěk z domova to byl. Já jsem strašně milovala tatínka, ale s maminkou to bylo hrozný. Maminka byla hodná, opravdu, ale když jsem řekla – proč musím, tak ona – protože proto,“ předvádí Ivanka Devátá, jak se pošťuchovaly.

V Praze čtyři roky studovala s Milošem Hlavicou a nic. Pak herec z pražského Realistického divadla Zdeňka Nejedlého začal o půvabnou kolegyni usilovat. „Miloš do mě začal hučet a hučet. Až jsme se do sebe zabouchli a vzali se,“ vypráví.

Ovšem pak jí vstoupil do cesty herec Josef Vinklář (✝76).

„On ten Pepík byl tak mazanej a s těma ženskejma to tak uměl! Ale kdyby to nebyl ten Pepek, tak by to byl někdo jinej. Protože Miloš byl úžasnej, dodnes o něm krásně mluvím… Byl fajn. Ale byl moc fajn,“ říká s ironickým úsměvem.

Přestože následný vztah, rozvod a druhé manželství s Josefem Vinklářem znamenalo i dost trápení, nelitovala, že od Hlavici odešla. „Nikdy jsem toho nelitovala. Nikdy… Pak jsem si říkala: Panebože, já vím, že si zasluhuju potrestat, ale proč tolik,“ naráží na všelijaké soužití s bohémsky založeným hercem.

„Pepek hrál báječně, dodnes se na něj ráda dívám, ale když nehrál, tak chlastal s kamarády. A pak přišel domů, vzal si čistý košilky, který já jsem vyžehlila. Sežral jídlo, který já navařila a už zase zmizel,“ vzpomíná.

Mezi dvěma manželstvími s Vinklářem prožila velkou lásku s Ladislavem Mrkvičkou (✝81). „Já nechtěla dětem domů tahat zase dalšího strejčka. A dobře jsem udělala, přestože mně to bylo líto. Trpěla jsem. To byla největší láska mýho života!“

Následovala druhá svatba s Josefem Vinklářem. Ivanka upřímně vypráví o ženách, s nimiž se její manžel stýkal. „Když jsem se rozvedla, tak jsem rozkvetla. A už jsem se nikdy nevdala, ani přítele jsem neměla. Já žiju v celibátu.“

Nejen o láskách k mužům, synům, psaní knížek, ale i proč se málem zbláznila, se dovíte v naší Retrojízdě. Tu si můžete pustit na videu anebo ve všech podcastových aplikacích. ■