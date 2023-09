První sex v Love Islandu! Tahle dvojice uspokojila své choutky a došlo k intimním hrátkám

První intimní sblížení v Love Islandu je tady. TV Nova

Ve vile na Kanárských ostrovech to začíná být pořádně žhavé. Účastníci reality show jsou ve vile teprve týden a už došlo k prvnímu intimnímu sblížení. Divoká Rachel a sexy Claud už své choutky neudrželi a došlo k intimnímu sblížení.

Pár se v noci, když se ostatní účastnicí chystali ke spánku, odebral do koupelny, kde se rozhodli uspokojit své choutky. Jak to začalo? Rachel v posteli zašeptala cosi Claudovi a ten jen reagoval slovy "Ty jsi se zbláznila!" Jen chvíli poté se vydali do koupelny.

Podívejte se na video, ze kterého je jasné, že první sex ve vile již máme za sebou. Jak to mezi Claudem a Rachel bude pokračovat teprve uvidíme, již dnes je jasné, že to mezi nimi pořádně jiskří. ■