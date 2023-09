Otřes mozku a vymlácené zuby: Křehká herečka se střetla s kolegou, držitelem Thálie, oba skončili v sanitce

Monika Zoubková vyprávěla, jak si navzájem ublížili s kolegou. Super.cz

Jako kmotry si kupodivu nepozvala kolegyně, které jsou maminkami, i když na křest dorazily i dámy, jejichž snímky můžete vidět v naší fotogalerii, ale svoje čtyři mužské kolegy. Překvapivě neodmítl ani držitel Českého lva Michal Kern, který kvůli ní kdysi skončil v nemocnici.

"Kdysi jsem mu při veřejné generálce vybila zuby. Měla jsem v ruce flašku, kterou jsem ho měla ohrožovat a trochu víc jsem se rozmáchla a odnesly to jeho zuby. On mi to pak oplatil, protože mě měl chytit za vlasy a praštit se mnou o zem. Skončila jsem s otřesem mozku a oba jsme odjížděli sanitkou," vyprávěla nám. Dalšími kmotry byli David Matásek, Bob Klepl a Matouš Ruml. S těmi si navzájem neublížili.

Monika, která v červenci oslavila sedmačtyřicáté narozeniny, vypadá pořád jako dívenka. Žádný elixír mládí za tím ale hledat nemáme. "Asi jsou to geny. Také hodně chodím se psem, vůbec chodím hodně pěšky a snažím se nepoužívat auto ani tramvaje, a pak dělám jógu. A čím dál tím víc se snažím myslet na to, co jím," uzavřela. ■