Loni na Slavících naštvali Lelu s Karlosem, Burešovou i Slováčka: Urážíme podle seznamu, tvrdí Háma se Sokolem

Ondřej Sokol a Aleš Háma prý urážky na Slavících jedou podle tajného seznamu. Super.cz

Loni se moderátoři, které tehdy doplnila Tereza Pegnerová (49), trefovali do celebrit přítomných v sále. Došlo na kojení Evy Burešové (30), věrnost Karlose Vémoly (38) nebo ruku šmátralku Felixe Slováčka (80). A právě na toto téma jsme rozhovor s moderátorskou dvojící vedli.

"My se do scénáře snažíme zahrnout všechno, co je trendy," řekl nám Aleš. "Jdeme tam s tím, že budeme chválit a chválit. Aleš je někdy v tom chválícím porcelánu slon," doplnil Ondřej. "Nejsem urážecí typ, jsem lichotník," bránil se Aleš.

Ozval se jim někdy někdo s tím, že to opravdu přehnali? "Pojďme si upřímně říct, že se ozvou jen lidi, kteří se chtějí ozvat, protože stojí o pozornost. Tyto případy rovnou vyřazujeme. Myslím, že se nám nestalo, že by nám bylo líto, že se někdo ozval proto, že ho to opravdu bolí," mínil Ondřej.

V žertovném duchu, i když pánové zachovali kamennou tvář, rozhovor pokračoval. "Je takový tajný seznam lidí, kteří chtějí být uraženi a dehonestováni v přímém přenosu. To podléhá i schvalování Novy, koho urazit chceme a můžeme. Je to velká alchymie. Jestli se někdo urazil a byl tam náhodou, tak to se tedy omlouváme, že jsem ho na ten seznam dali," dodal Háma a Sokol ho doplnil: "To se nemohlo stát." ■