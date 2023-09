Sexbomba Bára Mottlová ukázala vražedný výstřih. Její čtyřky se draly ven z večerních šatů

Barbora Mottlová Profimedia.cz

„Žádný ruch, doprava, dává mi to daleko více energie,“ svěřila se nám nedávno Bára. Nyní se ukázala v Ústí nad Labem na jedné akci, kde se vybírala tamní nejlepší firma letošního roku. Usměvavá blondýnka vynesla modré šaty s vražedným dekoltem. „Je po létě, tak jsem nějaké to kilo dala dolů. A tak proč to neukázat. Užíváme si s přítelem horkého září. Je to fajn," řekla Super.cz Bára, která přišla naostro bez podprsenky.

Vztah jim tedy klape a herečka by už uvítala, aby svůj vztah oficiálně zpečetili. „Svatbu zatím bohužel neplánujeme, i když já bych chtěla, ale přítel mě musí požádat. Jsem ve věku, kdy už se to očekává. David je o spoustu let mladší, a tak doufám, že se časem vyjádří,“ vyložila Bára Mottlová karty na stůl. ■