Dominika Myslivcová na procházce se synem: Sladěná influencerka pózovala v outfitu a s kočárkem za 350 tisíc

Dominika Myslivcová Foto: archiv D. Myslivcové

Už před pár měsíci se blondýnka pochlubila tím, že svého syna zahrne luxusem a pořídila si kočárek od značky Dior, který vychází na 165 tisíc korun. Designový kočárek z plátna canvas v béžovo-modrém provedení se prodává s pláštěnkou a držákem na nápoj, přebalovací tašku, kterou Dominika také má, si pak musíte koupit zvlášť. Vychází na 70 tisíc korun.

„Vyvezla jsem toho svého mini bosse na čerstvý vzdoušek. A i odfotit jsem se zvládla, konečně. Takže naše první kočárková,“ svěřila se Dominika. Na procházku se synem se influencerka sladila do detailu a na hlavě jí nechyběl šátek se stejným potiskem, který vychází na 17 a půl tisíce. Novopečená maminka si vzala i crossbody kabelku, která na webu luxusní značky stojí 78 tisíc korun. Béžové tenisky francouzské značky pak vyjdou na 25 tisíc korun. Suma sumárum, za svůj outfit spolu s kočárkem dala Dominika něco málo přes 350 tisíc korun.

Vyladěný model jí okamžitě pochválila Lela Ceterová a nebyla jediná. Některé z maminek pak fotku kočárku komentovaly s tím, že co se týče designu, tak se luxusní značka příliš nepředvedla. „Divit se kritice, když to ve skutečnosti vypadá tak, že to děcko máte jen na okrasu na Instagram,“ napsal Dominice jeden ze sledujících. Influencerka se však nenechala. „Já se tady v té republice už opravdu nedivím ničemu. Ano, já celé noci v klidu spím, neustále nepřebaluji, nekojím, neperu, nežehlím. Ano, mám ho „jen“ na okrasu,“ dodala Myslivcová podrážděně. ■