Zpověď, ze které mrazí. Muzikálová zpěvačka popsala následky mrtvice míchy, kterou prodělala před třemi měsíci

Muzikálová zpěvačka nad mrtvicí míchy nemá ještě zdaleka vyhráno

Lékaři ji upozornili, že bude muset rehabilitovat celý rok a trávit několik měsíců v rehabilitačních ústavech. Hrozilo také, že když do roka rehabilitace nezaberou, následky budou trvalé. Genny ale ukázala, jak velkou bojovnicí je. Tři měsíce po osudném dni zářila na jevišti pražského Divadla Kalich v muzikálu Srdcový král, který měl po sedmi letech obnovenou premiéru.

„Bylo to těžké, ale potřebovala jsem si dát nějaký cíl, do kdy se dám do kupy a kam budu směřovat. To byla dnešní premiéra, ač tomu lékaři nevěřili a říkali, že to není možné, že budu po rehabilitačních centrech a léčit se a že kdo ví, jestli to vůbec rozhýbu,“ svěřila se Super.cz zpěvačka.

Největší starost měla po vyslechnutí diagnózy o svoje holčičky. „Ten hnací motor jsou moje děti. To bylo první, co mě vyděsilo, že se nebudu moct postarat o svoje děti,“ prozradila své niterní myšlenky.

I když na jevišti dokázala rozdávat energii, vyhráno zdaleka nemá. „Beru spoustu léků. Do toho chodím dál na rehabilitace a musím cvičit jemnou motoriku, protože ta se ještě úplně nevrátila a bude to ještě nějakou dobu trvat. Stále nejsem schopna fungovat sama doma se dvěma malinkejma dětma, tak tam mám naštěstí svou maminku,“ dodala Genny Ciatti během našeho rozhovoru. ■