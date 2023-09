Tereza Kadeřábková otevřeně o průběhu třetího porodu: Vítězka Miss přiznala strach i myšlenky na nejhorší

Královna krásy roku 2012 se s fanoušky podělila s detaily třetího porodu. Foto: Czech News Center / Rusinova Maria / CNC / Profimedia

„Jakože, co si tady beze mě počnou? (Kdyby to náhodou nedopadlo...) Přesně tenhle strach mě přepadl asi v půlce těhotenství. Ten pocit, že se to pomalu, ale jistě blíží ve mně vyvolával neuvěřitelný pocit strachu, který jsem nedokázala ovládat, a zapomínala jsem na něj jen díky mým dvěma holčičkám, kterým jsem se musela na 100 % věnovat, ať už mi bylo jakkoliv,“ svěřila se Tereza otevřeně s tím, že si proto začala svůj třetí porod představovat jako přirozený, krásný a rychlý. Ideálně, aby přijela do porodnice na „tlačící část". Všechna přání si pravidelně zapisovala.

V termín porodu zamířila do porodnice na kontrolu, avšak ji lékaři poslali už potřetí domů s myšlenkami, že se bude další den vyvolávat z důvodu těhotenské cukrovky.

„Doma už vzdávám veškeré své snahy o to, aby se porod rozjel a já nemusela na vyvolání. Trochu si pobrečím, možná trochu víc, ale do postele ulehám s tím, že se strašně moc těším na miminko a že to zítra prostě nějak zvládnu,“ přiznala.

První kontrakce přišly druhý den ve 2 hodiny ráno. To ale Tereza pochybovala, že jde o porod, a tak šla spát. O několik hodin později si změřila první kontrakci, kterou následovaly další nepravidelné. S manželem vyrazila do porodnice před osmou hodinou, avšak stále nevěděla, zda skutečně rodí. Zato s úsměvem přiznala, že byl manžel pořádně nervózní. Během příjezdu do porodnice se kontrakce nakonec rozjely. „Nechtěla jsem to moc přehánět, pořád jsem si říkala, že to nakonec budou poslíčci a já to tady budu tak prožívat, a pak to bude určitě ještě horší,“ prozradila.

Při vyšetření Tereze oznámili, že je už na 9 centimetrů otevřená, a tak zamířila rovnou na porodní sál. „Nevěřím svým uším. Jsem šťastná, překvapená a přesně v tento moment začínám panikařit, že už tady bude, všechny emoce se mnou cloumají,“ napsala na sociálních sítích s tím, že si prožila i jeden hysterický, ale také historický moment.

„Na všechny v místnosti křičím, že ho prostě nevytlačím, protože mi už v životě nepřijde žádná kontrakce. Ty mi totiž přestaly chodit v době, kdy už byl malý skoro na světě. Neskutečná bezmoc, nemůžu nic, jen čekat v té největší bolesti na tu jednu jedinou kontrakci, která prostě nepřicházela. Vnímala jsem, jako by to byla věčnost. Po pár minutách konečně přichází, slabá, slaboulinká kontrakce, ale já vím, že ho teď prostě už musím vytlačit. 8:45 je Jáchym na světě. Vlasatej, pro nás dokonalej. Nejkrásnější pocit na světě a já ho zažila už potřetí. Jsem vděčná za syna a za nádherný porod, který jsem měla. Vím, že takový porod není samozřejmostí. Byl přesně takový, jaký jsem si přála,“ dodala trojnásobná maminka. ■