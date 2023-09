Miss Nikol Švantnerová o střeženém partnerovi i životě na Moravě: Zpomalila jsem, asi mám díky tomu i dceru

Modelka Nikol Švatnerová vyměnila hektický život v Praze za rodinnou idylku na Moravě. Super.cz

„V Praze je to vždy příjemné, ale zároveň se velmi ráda vracím domů, protože jsem si odvykla tomuto ruchu a rychlému životu. Když sem přijedu a potřebuju vše dohnat, tak jsem v jednom kole, nezastavím se, nenajím a pak jedu domů, kde mám takový ten svůj klid,“ přiznala Nikol pro Super.cz s tím, že možná právě i díky tomu je dnes šťastnou maminkou.

„Potřebovala jsem to, pořád jsem se za něčím honila a měla pocit, že nemůžu zpomalit, protože bylo něco dalšího a dalšího. Stěhování mě dokázalo zpomalit a mám díky tomu asi i tu malou. Mám pocit, že kdybych žila v Praze, tak by na to těhotenství nikdy nebyl čas, protože by mi zase něco utíkalo. Ale na té Moravě mi nemělo moc co utéct a trošku jsem zabrzdila,“ vysvětlila na pražské společenské akci, kde se představoval nový parfém.

Do Prahy dorazila i se svou rodinou. V době, kdy byla na akci, partner hlídal dceru opodál. „Malá byla celý den se mnou, i ve chvíli, kdy mi dělali make-up nebo jsme vybírali oblečení. Vždy je přítomná a je takový můj parťák. Také chci, aby si na tohle zvykala, myslím si, že až z toho bude mít větší rozum, tak ji to bude třeba i bavit,“ řekla.

Nikol si své soukromí střeží, přesto nám alespoň odtajnila, že je její partner skvělý otec.

„Je to samozřejmě ten nejlepší tatínek, ale je fakt, že já ho k práci kolem malé moc nepustím. Všechno si ráda udělám sama. Tatínci jsou tady také od těch srandiček a hraní. Takže je přítomen všemu, ale samozřejmě špinavou práci odvede vždy maminka. A také si myslím, že to stejně umíme nejlépe, takže je to někdy lepší,“ dodala s úsměvem. ■