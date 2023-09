Slovenská sporťačka ulovila Cristiana Ronalda: Krásnou Simonu lidé srovnávají s jeho ex Irinou Shayk

Simona Leskovská promluvila o prvním setkání s hvězdným fotbalistou. Foto: se souhlasem S. Leskovské

„Musím říct, že to bylo neplánované. Když jsem v práci, tak se vždy soustředím na profesní stránku. V tomto případě jsem byla jednoduše ve správný čas na správném místě. Ronaldo je legenda a jsem ráda, že se mi s ním podařilo potkat,“ prozradila Simona pro Super.cz s tím, že si až doma uvědomila, s jakou sportovní ikonou se setkala.

„Bylo to jenom na pár sekund, až doma jsem si uvědomila, s kým jsem se vlastně vyfotila (smích). Byl velmi příjemný a normální. Musím říct, že ve fotbalovém prostředí jsou ty největší hvězdy často nejpokornější a velmi milé. Stejně jako naši hráči Milan Škriniar, Stanislav Lobotka, Martin Dúbravka a další. Všichni jsou velmi pohoví kluci, a přitom patří mezi velké fotbalové osobnosti. Je mi ctí s nimi pracovat,“ prozradila úspěšná slovenská fotbalová redaktorka, kterou navíc fanoušci už léta vzhledově přirovnávají k Ronaldově expartnerce, topmodelce Irině Shayk.

„Irina je jedna z nejkrásnějších světových topmodelek, samozřejmě, že mi to lichotí a také já osobně ji vnímá jako nádhernou ženu. Stále se ale snažím zůstat sama sebou a věřím, že mě lidé budou vnímat spíš skrz profesní úspěchy než přes Irinu a Ronalda,“ vysvětlila známá brunetka, která také nedávno reprezentovala Slovensko na světové soutěži krásy.

Simonu kariéra ve sportovním světě baví a naplňuje. Za roky práce si na Slovensku vybudovala jméno a dalším nemalým cílům jde naproti, čímž své fanoušky také inspiruje.

„Jsem člověk, který si potřebuje vždy dávat nové cíle, být motivovaná a posouvat svoje hranice. Být ženou ve fotbalovém prostředí chce velký kus odvahy a sebezapření. A i když mi lidé říkali, že se něco nedá, protože jsem žena, tak to pro mě byla ještě větší výzva dokázat pravý opak. Velmi ráda bych v budoucnosti působila v zahraničním fotbale, vést studio Ligy mistrů by byl skutečný úspěch, ale na to mě čeká ještě spousty práce, stále se mám co učit a zdokonalovat. I v tomto je tato práce krásná, že je rozmanitá a nikdy se nenudíte. Jednoduše si žiju svůj sen,“ dodala Simona Leskovská. ■