Nebýt Hitlera, nebyl bych: Richard Tesařík nám ukázal vnoučata i rodiče. Před 20 lety mu zemřel bratr Vladimír (✝55)

Richard Tesařík (vlevo) s bratrem Vladimírem (vpravo), zakládající členové Yo Yo Bandu. Foto: soukromý archiv, se souhlasem R. Tesaříka

„Je to, jako by to bylo včera. Třeba mimoděk při poslechu naší muziky mi hned naskočí. Nebo se mi o něm zdá. Je v ději, mě vůbec nenapadne, že by tam být neměl, protože je mrtvej. Někdy je to docela zábavný,“ svěřil Richard Tesařík (77) Super.cz.

„Jen jednou jsem mu ve snu řekl: Co tu děláš, vždyť jsi zemřel! On na to, že má vycházku. Já se ho zeptal, co tam dělají. Prý si čtou knihy. Což je legrační, protože brácha byl podle mě dyslektik a knihy moc nečetl.“

Na rozdíl od Vladimíra, který měl určité léčitelské schopnosti a disponoval zvláštní energií, na podobné věci nevěří. Prý jde o podvědomí. Na srdečného sympaťáka jsme zavzpomínali. „Vzhledově byl spíš po matce, měl plnější obličej. Já mám po otci pohublej ksicht.“

Rodiče se seznámili před Buzulukem, v sovětském táboře. „Dávám k lepšímu, jako černý humor, že nebýt války a Hitlera, my s bráchou bychom se nenarodili,“ směje se Richard. Maminka Markéta žila s rodiči v Kyjevě, kde se narodila. Měla otce Čecha, který byl také v armádě, stejně jako její mladší bratr.

Kdyby nevypukla válka, jejich tatínek Richard (✝51), který to dotáhl na generála, by se nejspíš živil propagací. „Otec byl původně výtvarník. Během války zjistil, že je mentálně voják, což přinášelo problémy. V armádě smýšlením většinou vojáci nebyli. Spíš šlo o sbírku různých i podivných lidí.“

Podědil něco z téhle vojenské nátury? „Jen z té fyziognomie táty. A brácha takovou prchlivou přímočarost, která otce přiváděla do problémů. Já byl víc diplomat po mámě, do rvačky jsem rychle nikdy nešel.“ Naráží na skutečnost, že tátu za „nevhodné chování“ vyloučili z komunistické strany a propustili z armády.

Co se však u Tesaříků dědí, to jsou sportovní vlohy. Že byl Vladimír v mládí atlet, mistr sportu ve skoku do výšky, se většinou ví. Dokonce splnil limit na olympiádu do Mexika, kam nakonec nejel, protože adeptů bylo víc.

„Já skákal ligu v trojskoku za Slávii,“ komentuje to se smíchem Richard. „Náš děda, otec táty, byl spoluzakladatel Sparty. Táta, Hrdina Sovětského svazu, jako voják u Sokolova přežil osobní souboje, chlap proti chlapovi.“

Koneckonců při sportu se zpěvák seznámil i s manželkou Kateřinou. Bylo to během softballu, který hrála, jeho k němu přivedli kamarádi. Předtím se věnovala veslování. O své ženě říká: „Byla velmi dobrá a moc hezká.“

Mají dva syny. Starší Štěpán (45) získal zlato na halovém mistrovství Evropy, ve štafetovém běhu na 4x400 metrů překážek. Na olympiádě v Aténách (2004) skončil v semifinále. Je tatínkem tří dětí, patnáctileté dcery a synů (12 a 6 roků). Dědečka z Richarda Tesaříka udělal i mladší syn Viktor (39), který má pětiletou dceru. ■