Smutné setkání legend: Zdenička a Miloš z Ostře sledovaných vlaků se sešli na pohřbu kamarádky

Jitka Zelenohorská a Václav Neckář Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová a Profimedia.cz

Sbohem kamarádce přišli dát také herci z legendárního filmu Ostře sledované vlaky Václav Neckář (79) a Jitka Zelenohorská (76). Zahráli si výpravčího Miloše Hrmu a Zdeničku Svatou. Scéna, kdy jí výpravčí Hubička (Josef Somr) razítkuje zadek, je nezapomenutelná...

„Je mi to strašně líto,“ uvedl s tím, že obvykle už na pohřby kolegů nechodí, je to pro něj velmi stresující. „Byla to holka od rány,“ zavzpomínal poté, v čem viděl výjimečnost Yvonne Přenosilové.

