Soukup se nejprve zastal Agáty, ale teď? Pochvalné komentáře pro její sokyni Simonu Krainovou!

Jaromír Soukup pěl ódy na Simonu Krainovou. Foto: Super.cz/Herminapress

„Karel Vágner najel do Agáty, asi chce využít rozchod. Já jsem si říkal, co to je. Pro nikoho rozchod není lehká věc, pro mě určitě ne. Když chce někdo ublížit někomu, komu není dobře, tak je svi*ě. Karle, běž do p*dele,“ vzkázal Soukup Vágnerovi.

Osobně ale nemá nic proti jeho manželce Simoně Krainové, o níž je známo, že se s Agátou moc nemusí. A dokonce mu na rozdíl od jiných celebrit nepřijde nic špatného na tom, že si založila účet na platformě OnlyFans.

„Simoně je padesát, vypadá bezvadně, tak si chce ještě užít obdiv mužské populace. A ještě k tomu z toho má slušné prachy. Vypadá to, že Simona ze své nahoty začíná dělat velký byznys, ale proti tomu nic nemám. Nám chlapům se to samozřejmě líbí,“ nechal se Soukup slyšet ve svém pořadu VIP svět.

Soukup si myslí, že Simoně celebrity akorát závidí, přitom prý v podstatě objevila „díru na trhu“.

„Kde je nabídka, tam je i poptávka. A jestli se teď platí za fotky Krainové a žádná jiná česká celebrita tam není, tak jí celebrity akorát začnou závidět a lidé budou chtít další,“ míní Soukup, který si myslí, že se ke Krainové řada celebrit ještě přidá. ■