Vyostřená válka hvězdy Prostřena a české rapperky: Potetované rivalky se už stihly poprat v klubu

Rapperka a podnikatelka PlayStation Princess (vpravo) promluvila o sporu s hvězdou Prostřena. Super.cz

Na šestém turnaji Clash of the Stars se utká i nová tvář, rapperka a podnikatelka PlayStation Princess, která se zápasením nemá zkušenosti, za to se už několikrát stihla porvat na ulici.

"Profesionální zkušenosti nemám, ale už jsem měla víc bitek na ulici,“ řekla Super.cz s tím, že se do potyčky dostala i se svou soupeřkou Anastázií Chomičovou alias Satnady, jež je známá z reality show Like House i Prostřena.

„Jo, nejdřív to byly nadávky na dálku, pak to gradovalo a naběhla do mého klubu, kde jsme se urážely slovně. Pak na mě zase naběhla a já jsem do ní strčila. Byl tam i její trenér, oddělili nás a security je vyvedli,“ popsala PlayStation Princess celou situaci.

Na její soupeřce jí vadí spousty věcí, i proto bude tento zápas osobní záležitostí.

„Nejvíc mi vadí, jaká je pozérka a proč je slavná. Vzala něco, co je mi blízké, třeba tetování a udělala z toho komedii. Postavila si slávu na tom, že tetovala nezletilé lidi a předávala špatný obrázek lidem, kteří to berou vážně. Tatéři kolem mě mi řekli, že doslova kurví business,“ vysvětlila potetovaná hudebnice, kterou blízcí s rozhodnutím jít do bitky spíš podporují, ač byli dost překvapeni.

„Přítele nemám, ale blízcí mě podporují. Když jsem to řekla babičce, tak mi řekla, že jsem zešílela. To stejné mamka. Před pěti měsíci jsem jí řekla, že dávám výpověď v korporátu a otevírám klub, ač jsem to nikdy nedělala,“ prozradila se slovy, že nebyla ve své původní pozici šťastná, proto začala podnikat, a hlavně chce pořádně rozjet svou hudební kariéru. ■