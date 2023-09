Jen poskytl biologický materiál: Lejla Abbasová ukončila styky s otcem, alkoholikem. Pil i pálenku z autobaterií

Lejla Abbasová ukončila styky s otcem. Super.cz

Velkou roli v tom hrál alkohol, na což přišla už během jejich prvního setkání na půli cesty, sešli se v Egyptě. "Byla to relativně krátká schůzka a už tam mě překvapilo, že pije, protože Súdán je těžce prohibiční stát. Říkala jsem si, jak se dostává k alkoholu," vyprávěla. Brzo to ale měla zjistit, když se za otcem vypravila do jeho bydliště.

"Zjistila jsem, že je to ten těžký africký piják, který si kupuje načerno pálený alkohol třeba z autobaterií, který se pak prodává v petkách. Je to hrozný denaturák, kdy je hop nebo trop, zda oslepnete a přežijete. Jemu to úplně zničilo žaludek a většinu času mluvil z cesty," svěřila se Lejla, která nám v našem videu popsala bizarní cestu s otcem za jeho alkoholovým opojením.

Její otec před několika lety pít přestal, ale vztahy to přesto nenapravilo. "Zdraví má podlomené, obrátil se zpátky na víru, i když to byl levičák. Jeho příběh je víceméně pozitivní, protože už byl na pokraji smrti. Ale nestýkám se s ním. Náš vztah už byl tak zatížený minulostí a také tím, jaký to je pohádkář. Nechci se nechat stahovat do něčího virtuálního světa, byť je to můj otec," uzavřela. ■