Modeling už nedělám, jsem tlustá, říká Iva Frühlingová: Promluvila i o průběhu a ukončení polyamorie

Iva Frühlingová Super.cz

"Úzkostné nastavení pořád mám, když přijde stres nebo větší námaha, mohu cítit, že by to na mě mohlo přijít, ale už tomu umím předcházet. Naučila jsem se dechové techniky, cvičím jógu, medituju. Kdyby to přišlo, už vím, že nemám infarkt, ale je to panická ataka a uměla bych s tím správně pracovat. Prášky už jsem mohla vysadit, pomohli mi v tom v terapeutickém centru Neo, kde jsem byla měsíc," svěřila.

Dalším tématem, které před časem Iva otevřela, byla polyamorie, v níž s manželem žili. Ale to už je také minulostí. "My se takhle rozjeli, já potřebovala po těch úzkostech trochu žít a upustit páru. Bylo to in, tak jsme to zkusili. Ale nejsme pro to ti správní lidé, žárlíme na sebe. Pár let jsme si říkali, že to máme otevřené a nebude nám vadit, když ten druhý někam s někým půjde. Ale vadilo nám to," přiznala Iva, že stabilní monogamie je pro oba ideální variantou vztahu.

Iva se aktuálně věnuje moderování v rádiu, začala tvořit nový song s muzikantem z kapely UDG, na psaní další knihy prý nemá čas, i když od vydavatelství jí nabídka přišla. A postavila se i na druhou stranu fotoaparátu, když fotí modelky. "Sama už být modelkou nemůžu. Jsem tlustá. Úplně všude. Nikdy jsem si váhu hlídat nemusela, všichni si mysleli, že jsem anorektička, a teď jsem překvapená, co se to děje," diví se Iva změnám své postavy. ■