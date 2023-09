V tak sexy modelech už ji letos neuvidíte: Nikola Buranská předvedla tělo v rajcovním prádélku i odhalených róbách

Nikola Buranská předvedla tělo v rajcovním prádélku i odhalených róbách. Super.cz

Poslední přehlídky před pracovní cestou do Dubaje má za sebou modelka a Česká Miss Earth 2014 Nikola Buranská (31). " Byly to moje letošní poslední přehlídky, " řekla Super.cz v Brně, kde absolvovala opravdový maraton, kdy se na mole objevovala čtyři dny po sobě a předvedla desítky modelů. Jak můžete v naší fotogalerii i na videu vidět, některé byly velmi sexy.

"Budu pryč asi tři a půl měsíce, pak bych se měla vrátit na Vánoce a potom se uvidí," krčila rameny Nikola, která je na dlouhé pobyty v zahraničí zvyklá. Pobývala ve Skandinávii, v Americe, za modelingem vyjela i do Indie. Tentokrát ovšem bude pracovat v oblasti marketingu, kterému se věnovala už v Česku. "Je to výzva a těším se na to," říká.

V Dubaji už byla, má tam známé, relativně se tam orientuje, těší se i na teplé počasí. A kdyby jí bylo smutno, může kdykoli přiletět. "Lety tam jsou každý den, kdyžtak mi někdo může cokoli přivézt, kdyby mi to chybělo," usmívala se. ■