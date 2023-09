Maňas z Jáchyme, hoď ho do stroje! byl velkou moderátorskou hvězdou. Ze dne na den ale přišel strmý pád na holou zem

Jan Vala Foto: ČTK / Zehl Igor

Pamětníci mají tvář Jana Valy (*14. 9. 1943) spojenou především s pořadem Televizní klub mladých (TKM), který za minulého režimu patřil k tomu nejlepšímu, co Čs. televize nabízela. Vymykal se totiž nudě tehdejších relací, která byla zaplácaná ideologickým balastem. V TKM účinkovali v živých vystoupeních zpěváci a hudební skupiny, kteří mladé publikum skutečně zajímali, a v rozhovorech se objevovaly osobnosti, které měly jinak cestu na obrazovku obtížnou. V posledních letech Jan Vala zaujal například jako průvodce po domácích i zahraničních vinicích v seriálu Putování za vínem (1999, 2005. 2007).

„Neber úplatky, neber…“

Rodák z Havlíčkova Brodu vystudoval původně elektroprůmyslovku – ale to prý jen proto, že mu to poradil strýc. Při studiu dostal příležitost si zahrát v divadle. A protože měl úspěch, rozhodl se spojit svůj život s múzami. Vystudoval DAMU a po absolutoriu hrál mj. v legendárním Studiu Ypsilon.

Na obrazovce Čs. televize se Vala objevil poprvé v 70. letech v televizním publicistickém pořadu Mladýma očima. Konferoval rovněž různá pódiová vystoupení, mj. hudební festival Bratislavská lyra, výsledky ankety Zlatý slavík nebo televizní pořad Manželský pětiboj. Často také vystupoval s komikem Jiřím Wimmerem (✝57), s nímž uváděl pořady hudební skupiny Plavci (Rangers).

Vala je znám i z filmů, kde však dostával většinou menší role, často ale ve slavných snímcích, jako třeba Kdyby tisíc klarinetů (1964), Perličky na dně (1965), Skřivánci na niti (1969) nebo Jáchyme, hoď ho do stroje! (1974). Z posledně jmenovaného si jistě vybavíte legendární scénku s Jiřím Wimmerem na téma „neber úplatky, neber, nebo se z toho zblázníš“. Hlášku pak proslavil Ladislav Smoljak.

Msta soudruha Zelenky

Ovšem největší popularitu zajistilo Valovi právě uvádění Televizního klubu mladých. Se společně moderujícím kolegou Otou Štajfem se stali jeho tváří. Kvůli výběru hostů a vedení živého vysílání se ale Vala často dostával do sporu s vedením televize.

Soudruzi proto oblíbenou dvojici Vala-Štajf nejprve rozdělili a Štajfa odveleli do pořadu Pionýrská vlaštovka. Jenže Vala si v roce 1984 pustil pusu na špacír – na jednom soukromém večírku se totiž vyjádřil nelichotivě o tehdejším řediteli Čs. televize, vysoce postaveném soudruhovi Janu Zelenkovi – a nazítří byl na hodinu propuštěn. Fakt, že oblíbený moderátor byl bezpartijní, situaci nepřidal. Nejenže dostal vyhazov, navíc přišel i zákaz vystupování.

Na výsluní už se nedostal

Pád to byl strmý a nečekaný. Po sedmi letech na společenském vrcholu letěl dolů a dopadl na tvrdou zem. Živil se pak jako montér ocelových hal v přidružené výrobě JZD Rozvoj Posázaví, a to jen díky kamarádově přímluvě. Za 2,5 roku mu hodil „záchranné lano“ vlivný ředitel prominentního JZD Slušovice František Čuba a Vala se stal konferenciérem zábavních pořadů, jež se každé dva týdny konaly v rámci místního dostihového odpoledne.

Po roce 1989 se Vala mohl vrátit na TV obrazovky, ale na výsluní už se nedostal. „Nebyl o mě zájem, asi jsem to dělal blbě...“ zmínil před lety. „Dělal jsem prvního televizního Silvestra po revoluci, myslel jsem, že budou nějaké nabídky, ale nepřišly.“ Z televize odešel, stal se moderátorem na volné noze a později tiskovým mluvčím.

Na obrazovky se ještě na přelomu devadesátých a nultých let vrátil s dokumentárním cyklem o víně, ale pak si užíval hlavně domácí pohodu v Šatově u Znojma, kde má své zázemí. Ruce do klína samozřejmě nesložil. Nikdy neměl problém jít před kameru nebo do sálu, takže občas ještě pracuje. A aby se udržel ve formě, denně ujede na kole 20 kilometrů.

Kdysi oblíbený moderátor a velký znalec vína slaví nyní osmdesátiny a dostal k nim nádherný dárek – pro Českou televizi natočil šestidílný seriál Vinorodé břehy Mosely a Rýna, který by měl mít premiéru napřesrok v březnu. Milovníci vína se určitě mají na co těšit. ■