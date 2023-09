Hvězda Survivoru razantně zhubla a musí dál shazovat. Na akci šokovala monoklem v obličeji: Nes*ali se se mnou

Hanka Gelnarová promluvila o náročném hubnutí i další těžké výzvě. Super.cz

Influencerka a účastnice Survivoru Hanka Gelnarová se utká v dalším zápase pod křídly organizace Clash of the Stars, kde už má na kontě dvě výhry. Tentokrát se postaví proti profesionální bojovnici Míše Dostálové.

„Mám těžší soupeřku, která má za sebou dost zkušeností, co se týče bojových sportů. Připravuji se ještě více a věřím, že to bude štípaná,“ svěřila se Hanka během tiskové konference, kam přišla s pořádným monoklem v obličeji.

„Monokl vznikl na kempu v Thajsku, kde jsem trénovala. Nes*ali se tam se mnou, dostala jsem kolenem do obličeje. Máme teď dovolené lokty i kolena do hlavy, což jsme předtím nemohly. Driluju a zvykám si na ty rány, když si na to člověk zvykne, tak to docela jde, ale není to nic příjemného,“ vysvětlila s úsměvem.

Hanka se také netají informací, že prošla razantní hubnoucí proměnou. V reality show Like House přibrala až deset kilo. S těmi ale zatočila a cítí se ve svém těle skvěle. Přesto jí ještě před zápasem čeká shazování na 61 kilogramů.

„Za celou dobu, co jsem v Clash, jsem dost zhubla, ale teď musím dál hubnout, protože jsme se soupeřkou domluvené na váhu 61 kilo, což jsem neměla strašně dlouhou dobu. Vždy se pohybuji kolem 68 kilo, což je pro mě ideální. Bude to těžké, budu dělat i nějakou váhu na vodě (režim, při němž člověk z těla dostává co nejvíc vody - pozn.), což je i výhoda, protože se pak najím a zase něco naberu. Každopádně to bude těžké na psychiku, ale musím to absolvovat,“ vysvětlila Hanka Gelnarová. ■