Nejznámější český influencerský pár poprvé o těhotenství i porodu: S netradičním výběrem jména pomohou i fanoušci

„Těším se hrozně moc, čeká nás nová životní etapa. Posune nás to i lidsky v životě. O kousek začnu být zase víc zodpovědný. Dělám takové pomalé krůčky. Hlavně, ať se nám to narodí zdravé a je v pořádku. Je to dar a těšíme se na to. Povídala o tom tak od druhého měsíce, co jsme se znali, takže jsem věděl, že bude super mamka,“ prozradil Marek pro Super.cz.

Také Barbora se na svůj poklad těší a zároveň jí vyhovuje, že už těhotenské bříško nemusí schovávat za volné oblečení. „Celou dobu, co jsme spolu, básním o miminku, tak se na to moc těším. Doposud jsem chodila v oversized tričkách a už mi to bylo nepříjemné, protože v létě takové věci nenosím,“ prozradila s úsměvem.

Partneři zatím netuší, zda se jim narodí holčička, nebo chlapeček. Avšak jména už pomalu vybírají, dokonce si s tím jedním vyvoleným možná nechají poradit od svých fanoušků.

„U rodiny Erika z ViralBrothers jsme viděli, že vybrali deset jmen, pověsili si je na lednici nebo na místo, které člověk vidí několikrát denně, aby se rodičům ta jména protočila hlavou, a pak zjistí, jaké se jim líbí nejvíc. Uděláme asi to samé a postupně je budeme vyřazovat. Možná to budeme sdílet i s lidmi na Instagramu, aby s tím třeba pomohli. Máme favority, ale nebudeme prozrazovat,“ odhalil Valášek netradiční proces výběru jména.

Zároveň potvrdil, že u porodu nebude chybět, ač z něj má velký respekt. „Nebudu si hrát na hrdinu, že se tam těším. Velmi respektuji ženy, které dokážou porodit dítě. Vím, že bych tam měl být, mám z toho strach, ale budu tam,“ dodal na tiskové konferenci k turnaji Clash of the Stars. ■