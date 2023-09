K šatům s hlubokým výstřihem obula tenisky: Takhle to bude Evě Adamczykové slušet na tanečním parketu

Eva Adamczyková a Jakub Mazůch Super.cz

„Myslím si, že to člověk cítí, jsem furt stejně nervózní. Kuba nebyl vůbec a teď začíná být, protože vidí, co na těch trénincích předvádím, tak z toho začíná mít noční můry. Doufám, že to za ten měsíc ještě doladíme,“ prozradila se smíchem Super.cz Eva na tiskové konferenci StarDance.

Její taneční partner opravdu poslední dny příliš dobře nespí. „Noční můry nejsou sranda, opravdu se to děje. Bojím se, že přijdou kostýmové, kamerové zkoušky a člověk nic nestihne, teď přichází ten tlak,“ prozradil nám Jakub Mazůch.

Eva Adamczyková se na tiskové konferenci objevila v krásné modré róbě s třpytkami, ke které zvolila netypicky sportovní obuv. „Už jsem si na ně zvykla při natáčení a mám k nim tenisky. Šaty občas nosím, ale určitě to nejsou takové šaty, většinou jsem ve sportovním. Na parketu ale budu mít taneční obuv,“ ujistila nás Eva, která se na akci objevila také se svým pejskem.

S manželem Markem Adamczykem ho vodí také na tréninky, nás tak zajímalo, zda bude se svými páníčky přítomný i na přímých přenosech. „Dnes jsme si říkali, že ho vezmeme, ale jinak máme zařízené hlídání. Snažíme se ho využívat, jen když potřebujeme. Všichni ho mají rádi, ale myslím, že bude lepší, když bude někde na zahradě u kamarádů,“ dodala sportovkyně. ■